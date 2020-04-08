В Госдуме РФ обсудят законопроект о выплатах на время пандемии





Руководитель политического объединения "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что в Госдуме рассматривают возможность предоставления финансовой помощи уязвимым социальным слоям. В частности, законопроект предусматривает ежемесячные выплаты из госбюджета соотечественникам, которые зарабатывают меньше прожиточного минимума. По словам Миронова, подобная инициатива уже отправлена на отзыв в правительство.Согласно задумке фракции, меры вводятся на срок до 365 дней в случае введения режима повышенной готовности либо ЧС. Это поможет наладить механизм поддержки граждан с низким доходом либо без такового на период самоизоляции., - добавил Миронов. На данный момент множество россиян вынуждены уходить в отпуск либо переходить на неполную занятость, что сказывается на их финансовом благополучии.