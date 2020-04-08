В Госдуме РФ обсудят законопроект о выплатах на время пандемии
Карантинные меры ввиду пандемии коронавируса тяжело отразились на доходах граждан России. Недавно стало известно, что в Госдуме РФ обсудят законопроект о выплатах для определенных категорий населения.
Руководитель политического объединения "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что в Госдуме рассматривают возможность предоставления финансовой помощи уязвимым социальным слоям. В частности, законопроект предусматривает ежемесячные выплаты из госбюджета соотечественникам, которые зарабатывают меньше прожиточного минимума. По словам Миронова, подобная инициатива уже отправлена на отзыв в правительство.
Согласно задумке фракции, меры вводятся на срок до 365 дней в случае введения режима повышенной готовности либо ЧС. Это поможет наладить механизм поддержки граждан с низким доходом либо без такового на период самоизоляции. "Настоящий законопроект позволит не допустить социальной напряженности и возрастания уровня неравенства", - добавил Миронов. На данный момент множество россиян вынуждены уходить в отпуск либо переходить на неполную занятость, что сказывается на их финансовом благополучии.
Руководитель политического объединения "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что в Госдуме рассматривают возможность предоставления финансовой помощи уязвимым социальным слоям. В частности, законопроект предусматривает ежемесячные выплаты из госбюджета соотечественникам, которые зарабатывают меньше прожиточного минимума. По словам Миронова, подобная инициатива уже отправлена на отзыв в правительство.
Согласно задумке фракции, меры вводятся на срок до 365 дней в случае введения режима повышенной готовности либо ЧС. Это поможет наладить механизм поддержки граждан с низким доходом либо без такового на период самоизоляции. "Настоящий законопроект позволит не допустить социальной напряженности и возрастания уровня неравенства", - добавил Миронов. На данный момент множество россиян вынуждены уходить в отпуск либо переходить на неполную занятость, что сказывается на их финансовом благополучии.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:44