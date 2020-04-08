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Алексей Спиридонов о коронавирусе: «Все мы когда-то умрем»

Алексей Спиридонов высказался по поводу распространения коронавируса. Волейболист не боится заразиться, поскольку все рано или поздно умрут.
Алексей Спиридонов о коронавирусе: «Все мы когда-то умрем»

Спиридонов с женой и детьми живет в частном доме в Новой Москве. С посторонними спортсмен не контактирует. Во время самоизоляции чемпион Европы гуляет на участке, сидит в беседке, греется у камина. В период ажиотажа волейболист не стал закупаться гречкой и туалетной бумагой.
«Власти устроили клоунаду. Люди умирают каждый день и в этом нет вины коронавируса. Ну раз президент ввел жесткие ограничения, будем их соблюдать. У нас еще ничего, а в некоторых регионах запретили спиртное. «Сухой закон» был при Горбачеве, но тогда много людей погибли из-за самопальной водки. У меня есть дети, которые меня занимают, а, что делать одиноким?» - цитируют «РИА Новости» Спиридонова.

Спортсмен рассказал, что его супруга боится заразиться COVID-19 и заставляет всех членов семьи постоянно мыть руки. Волейболист возмущен ростом цен на имбирь, лимон, чеснок, которые никого не защитят.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 17:37

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