В Mozilla Firefox 75 представили новую адресную строку





Недавнее обновление Firefox 75 внесло изменения в адресную строку: теперь она позволяет юзеру переходить на часто посещаемые или открытые в другой вкладке страницы, а также выбирать поисковую систему с помощью одного клика. Одновременно с этим, открытые в иных разделах порталы будут помечаться уникальным символом, если пользователь снова ищет их или пытается зайти на тот же сайт. Прочие нововведения сосредоточили внимание на улучшении безопасности и использования HTTPS.Программисты смогли добиться повышенного уровня защиты благодаря локальному кэшированию доверенных сертификатов Web PKI. Представители компании-разработчика сообщают, что любой желающий может обновить фирменный браузер до последней версии с помощью меню или загрузив инсталлятор на официальном веб-портале. Также представители Mozilla заверили клиентов, что последующие обновления не будут задерживаться, несмотря на карантин.