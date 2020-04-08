Ученые создали радиофармпрепарат для определения рака желудка
Ученые из Политехнического университета в Томске получили радиофармпрепарат, имеющий сверхточные результаты по определению рака желудка. Данная технология является абсолютно новой на территории России. Об этом сообщает интернет-портал «Российская газета».
Радиофармпрепарат включает в себя изотоп технеций-99, связующие соединения и каркасный белок. Последний является связующим веществом, которое при контакте с рецепторами клеток рака определённого пациента подводит к ним технеций. Используя гамма-камеры или компьютерную томографию, медработники могут обнаружить место нахождения злокачественных образований.
«Такая диагностика позволяет назначить пациенту персонализированное лечение так называемыми таргетными лекарствами», - сообщил Владимир Чернов. На данный момент аппарат для обнаружения онкологического заболевания находится на стадии проверок в Томском политехническом университете. Специалисты хотят создать радиофармпрепарат для обнаружения и лечения онкологии.
Недавно ученые создали анализ крови, который может определить больше 50 видов онкологических заболеваний. Его точность составляет 99%. Он может находить не только наличие или отсутствие болезни, но и указывать на место локализации новообразования.
Радиофармпрепарат включает в себя изотоп технеций-99, связующие соединения и каркасный белок. Последний является связующим веществом, которое при контакте с рецепторами клеток рака определённого пациента подводит к ним технеций. Используя гамма-камеры или компьютерную томографию, медработники могут обнаружить место нахождения злокачественных образований.
«Такая диагностика позволяет назначить пациенту персонализированное лечение так называемыми таргетными лекарствами», - сообщил Владимир Чернов. На данный момент аппарат для обнаружения онкологического заболевания находится на стадии проверок в Томском политехническом университете. Специалисты хотят создать радиофармпрепарат для обнаружения и лечения онкологии.
Недавно ученые создали анализ крови, который может определить больше 50 видов онкологических заболеваний. Его точность составляет 99%. Он может находить не только наличие или отсутствие болезни, но и указывать на место локализации новообразования.
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 17:30