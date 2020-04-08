Ученые создали радиофармпрепарат для определения рака желудка





Радиофармпрепарат включает в себя изотоп технеций-99, связующие соединения и каркасный белок. Последний является связующим веществом, которое при контакте с рецепторами клеток рака определённого пациента подводит к ним технеций. Используя гамма-камеры или компьютерную томографию, медработники могут обнаружить место нахождения злокачественных образований., - сообщил Владимир Чернов. На данный момент аппарат для обнаружения онкологического заболевания находится на стадии проверок в Томском политехническом университете. Специалисты хотят создать радиофармпрепарат для обнаружения и лечения онкологии.Недавно ученые создали анализ крови, который может определить больше 50 видов онкологических заболеваний. Его точность составляет 99%. Он может находить не только наличие или отсутствие болезни, но и указывать на место локализации новообразования.