Сергей Соседов после контакта со Львом Лещенко пожаловался на боль в горле и заложенный нос

«Горло першит, нос не дышит, поэтому я соблюдаю постельный режим. В конце марта у меня всегда такое состоянии из-за сезона цветения, который ужасен для аллергиков. Думаю, у меня не коронавирус. Не хочу заниматься ерундой и делать тесты, отвлекая и без того загруженных медиков», - цитирует «Собеседник» Соседова.







Лещенко с супругой Ириной вылечился и готовится к выписке. Несмотря на это, контактировавшие с ним коллеги продолжают опасаться заражения. Пока все, кто присутствовал на вечеринке Аллы Крутой, здоровы. Соседов, который вместе с певцом участвовал в съемках передачи Андрея Малахова, жалуется на симптомы простуды, но думает, что столкнулся с сезонной аллергией.