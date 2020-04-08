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Сергей Соседов после контакта со Львом Лещенко пожаловался на боль в горле и заложенный нос

Сергей Соседов рассказал, что контактировал с больным коронавирусом Львом Лещенко. Сейчас у критика появились первые симптомы – боль в горле и заложенность носа.
Сергей Соседов после контакта со Львом Лещенко пожаловался на боль в горле и заложенный нос

Лещенко с супругой Ириной вылечился и готовится к выписке. Несмотря на это, контактировавшие с ним коллеги продолжают опасаться заражения. Пока все, кто присутствовал на вечеринке Аллы Крутой, здоровы. Соседов, который вместе с певцом участвовал в съемках передачи Андрея Малахова, жалуется на симптомы простуды, но думает, что столкнулся с сезонной аллергией.
«Горло першит, нос не дышит, поэтому я соблюдаю постельный режим. В конце марта у меня всегда такое состоянии из-за сезона цветения, который ужасен для аллергиков. Думаю, у меня не коронавирус. Не хочу заниматься ерундой и делать тесты, отвлекая и без того загруженных медиков», - цитирует «Собеседник» Соседова.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 16:55

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