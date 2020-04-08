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Шура из «Би-2» о жизни детей в США: «Они свободно владеют двумя языками»

Певец Шура, являющийся участником коллектива «Би-2», рассказал о жизни детей в Сан-Диего (США). Сын и дочь музыканта свободно владеют двумя языками.
Шура из «Би-2» о жизни детей в США: «Они свободно владеют двумя языками»

Шура общается с детьми по телефону. Когда появляется окно в концертном графике, артист сразу берет билет и летит к детям, за которыми приглядывает бабушка. В какой-то момент наследники стали забывать русский язык, поэтому музыкант на полгода привез их в Россию. Посещение местной школы помогло им вспомнить, как писать и читать на родном языке.

Шура признался, что отправил детей в США из-за тещи, которая давно обосновалась в этой процветающей стране. Она выбрала для жизни очень красивый город, в который наследники певца мгновенно влюбились. Сейчас у них есть свой круг общения, так что они считают себя американцами, передает «АиФ».

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ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 16:43

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