АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты рассказали о влиянии мыла на…
EUR 82.01 USD 75.46
Курс валют на 08.04.2020

Палеонтологи рассказали об удивительных фактах, касающихся летучих мышей

Палеонтологи рассказали об удивительных фактах, которые касаются летучих мышей. Оказывается, эти млекопитающие известные науке с древних времён, а некоторые учёные считают, что они существовали задолго до того, как люди заселили планету.

Учёные делят летучих мышей на две основные группы: megabats являются крупными особями, питающимися в основном фруктами, а microbats предпочитают насекомых, лягушек, кровь, рыбу, ящериц и птиц. Последние для отличия ядовитых от неядовитых земноводных используют звуки, издаваемые самцом. Палеонтологи полагают, что млекопитающие появились 65-100 млн лет назад вместе с динозаврами. В Китае и Японии они символизируют счастье. Крыло летучей мыши представляет собой сильно удлинённые кости предплечья и пальцев, которые поддерживают и натягивают тонкую перепонку. Она составляет приблизительно 95% поверхности её тела.

Данные млекопитающие являются единственными в своём роде, умеющие летать. Существует различие между белками-летягами и летучими мышами, которое состоит в том, что первые только парят в воздухе, а последние умеют контролировать процесс полета, а также во время перемещения по воздуху они машут своими растопыренными пальцами. Специалисты для лечения пациентов с инсультом применяют слюну летучей мыши-вампира. Несмотря на укоренившееся мнение, что эти млекопитающие слепые, учёные отмечают, это не так. Большинство из их представителей имеют хорошее зрение, а некоторые виды улавливают ультрафиолетовый свет. Они также могут слышать звук, имеющий частоту от 20 до 120 000 Гц.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 16:37

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сергей Соседов после контакта со Львом Лещенко пожаловался на боль в горле и заложенный…
Российский космонавт Анатолий Иванишин рассказал о двух способах полета в…
Шура из «Би-2» о жизни детей в США: «Они свободно владеют двумя…
Палеонтологи рассказали об удивительных фактах, касающихся летучих…
Лидия Федосеева-Шукшина о конфликте с родными: «Жизнь прожить – не поле…
В МВД Турции рассказали, как заботиться об уличных животных в условиях…
«Я ужасный человек»: Денис Косяков извинился за высмеивание находящейся в коме Надежды…
Ученые считают невозможным остановить перенаселение…
"Какая она красавица!": Марина Зудина показала дочь Марию от Олега…
В Сети поделились рендерами нового Samsung Galaxy A71…
Медики назвали 5 полезных для здоровья свойств…
MediaTek и Samsung планируют поставлять 5G-чипы для смартфонов…
Эксперты назвали опасным для здоровья человека правило «пяти…
Минкомсвязи обязало социально значимые порталы создать версии сайтов без…
«В душе с Ипполитом»: Нелли Ермолаева приняла водные процедуры в дублёнке и…
В РФ туристы смогут вернуть себе деньги за "сгоревшие" путёвки из фондов…
Николай Должанский о гареме: «Хочу сохранить Катю Богданову и взять в любовницы Юлю…
Porsche Boxster переделали в ретро-кар 356 Speedster образца 1954…
Филипп Киркоров поздравил Аллу Пугачеву и дочь Аллу-Викторию с днем…
Немецкие ученые развенчали "страшные мифы" о…
В США от коронавируса скончался кантри-музыкант Джон…
Президент «Курчатовского института» Михаил Ковальчук рассказал о связи коронавируса с контролем над…
Porsche проводит испытания обновленного Cayenne…
Анфиса Чехова о йоге: "Очень хочу, после того как закончится эпидемия, влезать во все свои любимые…
Звезды «Твин Пикс» за 30 лет кардинально…
Архип Глушко и Мария Слугина снялись в романтической…
Рустам Солнцев рассекретил имена геев российского…
Церемония схождения Благодатного огня пройдет в Иерусалиме 18…
Просмотреть все новости