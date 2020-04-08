Палеонтологи рассказали об удивительных фактах, касающихся летучих мышей





Учёные делят летучих мышей на две основные группы: megabats являются крупными особями, питающимися в основном фруктами, а microbats предпочитают насекомых, лягушек, кровь, рыбу, ящериц и птиц. Последние для отличия ядовитых от неядовитых земноводных используют звуки, издаваемые самцом. Палеонтологи полагают, что млекопитающие появились 65-100 млн лет назад вместе с динозаврами. В Китае и Японии они символизируют счастье. Крыло летучей мыши представляет собой сильно удлинённые кости предплечья и пальцев, которые поддерживают и натягивают тонкую перепонку. Она составляет приблизительно 95% поверхности её тела.Данные млекопитающие являются единственными в своём роде, умеющие летать. Существует различие между белками-летягами и летучими мышами, которое состоит в том, что первые только парят в воздухе, а последние умеют контролировать процесс полета, а также во время перемещения по воздуху они машут своими растопыренными пальцами. Специалисты для лечения пациентов с инсультом применяют слюну летучей мыши-вампира. Несмотря на укоренившееся мнение, что эти млекопитающие слепые, учёные отмечают, это не так. Большинство из их представителей имеют хорошее зрение, а некоторые виды улавливают ультрафиолетовый свет. Они также могут слышать звук, имеющий частоту от 20 до 120 000 Гц.