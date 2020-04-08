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В МВД Турции рассказали, как заботиться об уличных животных в условиях пандемии

МВД Турции разослало письмо в различные муниципалитеты, в котором описаны способы заботы об уличных животных в условиях пандемии. В ведомстве рассказали, что во время режима самоизоляции бродячих питомцев нужно кормить в специально отведенных местах.

Турецкие власти решили показать пример остальному миру в плане заботы об уличных животных, обязав местные муниципалитеты обеспечить собак и кошек пищей даже в период карантина. Стоит отметить, что до начала пандемии в стране действовала строгая система присмотра за бродячими питомцами, которым делали прививки за счет региональных бюджетов. Более того, организованные государством волонтерские группы следили за тем, чтобы кормушки на улицах имели сухой корм и воду.

За последние пару десятков лет забота о "беспризорниках" крепко вошла в культуру турецкого народа. Известно, что пару лет тому назад бизнесмен Унал Хеким создал за собственные средства приют для бездомных животных в стамбульском районе Педик. Каждый день сюда приходили за едой около 2,5 тысяч собак. До недавнего времени в районе Османгази действовали специальные "виллы", где зимой находили кров и пищу более 200 кошек. В самой столице с 2017 года на учете ветеринарных служб состоят 130 тысяч бродячих собак и 125 тысяч бездомных кошек.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:24

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