Филипп Киркоров поздравил Аллу Пугачеву и дочь Аллу-Викторию с днем ангела





Суррогатная мать родила Филиппу Киркоров дочь, которую он назвал в честь двух самых дорогих ему женщин в жизни певицы Аллы Пугачевой и матери Виктории Киркоровой. Сегодня король российской эстрады поздравил свою наследницу Аллу-Викторию с днем ангела. Также исполнитель не забыл и про бывшую супругу Аллу Пугачеву. Филипп Киркоров показал подписчикам видео, снятое у дочери на крестинах, где присутствовали Примадонна, Максим Галкин, Андрей Малахов и многие другие российские знаменитости. Также исполнитель опубликовал несколько фотографий из разных периодов жизни своей наследницы.За кадром играет композиция, которую король отечественного шоу-бизнеса посвятил своей дочери Алле-Виктории. На одном из снимков наследницы и Аллы Пугачевой Филипп Киркоров написал свои поздравления с днем ангела, для них и всех женщин с именем Алла.