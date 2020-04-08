Из-за коронавируса Вера Брежнева перенесла свое шоу "V элемент" на следующий год

Константин Меладзе опубликовал видео, на котором его возлюбленная Вера Брежнева обращается к своим преданным поклонникам. Исполнительница говорит о том, что она и ее команда долго готовились и до последнего надеялись, что шоу "V элемент" состоится, но из-за сложившейся ситуации на планете выступление переносится на следующий год. Также Вера Брежнева отметила, что продолжает с нетерпением ждать встречи с фанатами. В комментарии Константин Меладзе написал, что шоу "V элемент" состоится в том же зале 25 марта 2021 года. Все ранее купленные билеты будут действительны.Преданные поклонники Веры Брежневой поблагодарили Константина Меладзе за информацию. Многие написали, что им очень жаль, но они все понимают и будут ждать шоу исполнительницы. Фанаты отметили, что самое главное, чтобы знаменитость и ее родные люди оставались здоровыми.