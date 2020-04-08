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Во время самоизоляции россияне чаще жалуются на проблемы с пищеварением

Согласно данным опроса HH.ru, проведенного во всех регионах РФ, во время самоизоляции россияне чаще стали жаловаться на проблемы с пищеварением. Около 14% граждан страны на карантине из-за неправильного питания столкнулись с болезнями желудка.

Во время самоизоляции россияне чаще жалуются на проблемы с пищеварением


Каждый седьмой россиянин жалуется, что в период самоизоляции у него обострились проблемы с пищеварительным трактом. При этом в РФ возросли продажи ингредиентов, предназначенных для выпечки, и реализация лекарственных препаратов от гастрита. Кроме этого, вдвое увеличился сбыт хлеба.

По словам врачей, на карантине граждане страны чаще балуют себя хлебо-булочными изделиями собственного приготовления. 39% респондентов признались, что их ежедневный рацион сложно назвать правильным. Большая часть россиян, а именно 93% опрошенных, сами занимаются приготовлением еды. Из них 16% иногда приобретают готовую пищу в супермаркетах, а еще 11% заказывают доставку на дом.

По словам Екатерины Кузнецовой, которая возглавляет телемедицинскую службу «Доктор рядом», до введения самоизоляции жалобы, связанные с расстройством пищеварении составляли ежедневно около 7%. На данный момент это показатель может достигать 20%. Как отметила врач, многие россияне «заедают» стрессовое состояние, из-за чего жалуются на вздутие, тяжесть и диарею.

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Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 11:37

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