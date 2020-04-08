Врач-диетолог Евгения Кобыляцкая после выздоровления дала советы по лечению коронавируса

«Я сделала бутерброд с сыром, который показался мне очень соленым, хотя раньше был нормальным. Я поняла, что часть вкусовых рецепторов отключилась. На следующий день поднялась температура, поэтому пришлось звонить врачу. Он сразу спросил про обоняние. Я понюхала духи и лимон, но ничего не почувствовала», - рассказала диетолог.





Эксперт рассказала, что треть заболевших сначала теряют обоняние и вкус. Остальные симптомы могут появиться позднее или полностью отсутствовать.Кобыляцкая рекомендует в случае заражения помочь организму. Лучше надеть теплые носки, замотать горло шарфом и лечь под теплое одеяло. Родные могут сварить куриный бульон и почаще делать для заболевшего чай с лимоном.