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Никас Сафронов в день своего рождения попал в ДТП в центре Москвы

Никас Сафронов попал в ДТП в центе столицы во время поездки в супермаркет. Художник хотел купить продукты, чтобы отпраздновать собственный день рождения.
Никас Сафронов в день своего рождения попал в ДТП в центре Москвы

Никас Сафронов поделился, что поздним вечером принял решение отправиться за покупками. Компанию ему составил брат, управляющий Porsche артиста. Во время остановки на светофоре, еще до появления зеленого сигнала, в них с большой скоростью врезалась машина службы каршеринга. Аварию спровоцировал таксист, не справившийся с управлением и задремавший за рулем.

Никас Сафронов рассказал о пребывании в момент аварии в салоне каршерингового автомобиля молодого человека и девушки, которых с сотрясениями головного мозга поместили в больницу. Художник в ДТП получил повреждения губы, зуба и пальца руки, который теперь не может согнуть, передает New Inform.

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Добавил: Романова Виктория Сегодня, 09:50

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