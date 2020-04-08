Никас Сафронов в день своего рождения попал в ДТП в центре Москвы
Никас Сафронов попал в ДТП в центе столицы во время поездки в супермаркет. Художник хотел купить продукты, чтобы отпраздновать собственный день рождения.
Никас Сафронов поделился, что поздним вечером принял решение отправиться за покупками. Компанию ему составил брат, управляющий Porsche артиста. Во время остановки на светофоре, еще до появления зеленого сигнала, в них с большой скоростью врезалась машина службы каршеринга. Аварию спровоцировал таксист, не справившийся с управлением и задремавший за рулем.
Никас Сафронов рассказал о пребывании в момент аварии в салоне каршерингового автомобиля молодого человека и девушки, которых с сотрясениями головного мозга поместили в больницу. Художник в ДТП получил повреждения губы, зуба и пальца руки, который теперь не может согнуть, передает New Inform.
Никас Сафронов поделился, что поздним вечером принял решение отправиться за покупками. Компанию ему составил брат, управляющий Porsche артиста. Во время остановки на светофоре, еще до появления зеленого сигнала, в них с большой скоростью врезалась машина службы каршеринга. Аварию спровоцировал таксист, не справившийся с управлением и задремавший за рулем.
Никас Сафронов рассказал о пребывании в момент аварии в салоне каршерингового автомобиля молодого человека и девушки, которых с сотрясениями головного мозга поместили в больницу. Художник в ДТП получил повреждения губы, зуба и пальца руки, который теперь не может согнуть, передает New Inform.
ШоуБиз
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 09:50