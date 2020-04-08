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Доктор Каабак: "Иммунитетом против коронавируса могут обладать до 80% жителей планеты"

Доктор Михаил Кабак оценил возможность появления анализа на вырабатываемые антитела против COVID-19. Трансплантолог убежден, что до 80% жителей планеты могут уже обладать иммунитетом против нового коронавируса, охватившего практически все страны мира.

Доктор Каабак: "Иммунитетом против коронавируса могут обладать до 80% жителей планеты"


По прогнозам Михаила Каабака, до того момента, как появится тест на антитела, выяснится, что у человечества есть иммунитет к опасному заболеванию. В результате этого население планеты начнет постепенно возвращаться к нормальной жизни. Специалист напомнил, что организм человека способен выработать иммунитет к патогенам, поэтому спустя некоторый промежуток времени пандемия сама пойдет на спад. В ближайшее время ученые не смогут создать вакцину от COVID-19, так как требуется много времени для проведения клинических испытаний.

Ранее о том, что заразиться коронавирусом могут домашние животные, сообщил врач Тимур Пестерев. Наличие инфекции было подтверждено у тайваньской кошки и тигрицы из Нью-Йорка. Ученые пока не подтвердили, что именно животные являются переносчиками нового коронавируса. Но, если у домашних питомцев обнаружены симптомы, то их необходимо незамедлительно изолировать.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:43

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