Доктор Каабак: "Иммунитетом против коронавируса могут обладать до 80% жителей планеты"





По прогнозам Михаила Каабака, до того момента, как появится тест на антитела, выяснится, что у человечества есть иммунитет к опасному заболеванию. В результате этого население планеты начнет постепенно возвращаться к нормальной жизни. Специалист напомнил, что организм человека способен выработать иммунитет к патогенам, поэтому спустя некоторый промежуток времени пандемия сама пойдет на спад. В ближайшее время ученые не смогут создать вакцину от COVID-19, так как требуется много времени для проведения клинических испытаний.Ранее о том, что заразиться коронавирусом могут домашние животные, сообщил врач Тимур Пестерев. Наличие инфекции было подтверждено у тайваньской кошки и тигрицы из Нью-Йорка. Ученые пока не подтвердили, что именно животные являются переносчиками нового коронавируса. Но, если у домашних питомцев обнаружены симптомы, то их необходимо незамедлительно изолировать.