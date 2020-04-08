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«Все, Давид, я ухожу»: Ольга Бузова «обиделась» на назвавшего ее «тупой» Манукяна

Ольга Бузова «обиделась» на Давида Манукяна, который в шутку назвал ее «тупой». Юмористический ролик артист разместил у себя в Instagram.
«Все, Давид, я ухожу»: Ольга Бузова «обиделась» на назвавшего ее «тупой» Манукяна

В видео Бузова с надутыми губами забегает в комнату и кричит, что уходит от Манукяна, считающего ее тупой. Бойфренд пытается успокоить певицу, но она начинает его передразнивать: «Как тупая может понять, что нужно успокоиться и понять, когда нужно остановиться? Куда я иду? Какая тебе разницу, куда тупая сейчас отправится?»

Блогер обнял Бузову и объяснил, что не нужно воспринимать слова близко к сердцу, поскольку они были сказаны в шутку. Певица успокаивается и говорит, что любит Манукяна, но в этот момент он спрашивает: «Как тупая может любить?»

Фолловерам очень понравился жизненный ролик об отношениях. Многие признались, что обожают наблюдать за совместными видеоработами звезд.

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ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 08:55

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