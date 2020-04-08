«Все, Давид, я ухожу»: Ольга Бузова «обиделась» на назвавшего ее «тупой» Манукяна





В видео Бузова с надутыми губами забегает в комнату и кричит, что уходит от Манукяна, считающего ее тупой. Бойфренд пытается успокоить певицу, но она начинает его передразнивать: «Как тупая может понять, что нужно успокоиться и понять, когда нужно остановиться? Куда я иду? Какая тебе разницу, куда тупая сейчас отправится?»Блогер обнял Бузову и объяснил, что не нужно воспринимать слова близко к сердцу, поскольку они были сказаны в шутку. Певица успокаивается и говорит, что любит Манукяна, но в этот момент он спрашивает: «Как тупая может любить?»Фолловерам очень понравился жизненный ролик об отношениях. Многие признались, что обожают наблюдать за совместными видеоработами звезд.