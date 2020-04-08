Sony презентовала новый геймпад для Playstation 5





Недавний пост от Sony в соцсети Twitter стал неожиданностью для многих поклонников игровой индустрии. Представленные изображения DualSense превзошли ожидания экспертов благодаря существенным отличиям контроллера от своих предшественников. Выполненный в двухцветной гамме, он также получил новый дизайн световой панели, которая теперь расположена по бокам сенсорной поверхности. Другими нововведениями стали усиленная тактильная отдача и динамическая тяжесть нажатия курков L2 и R2, дополненная точечной вибрацией.Гаджет также отказался от традиционной кнопки Share, которую разработчики заменили на Create. С помощью последней геймеры смогут создавать контент, записывать трансляцию видеоигр, а также заниматься рассылкой материалов другим пользователям. Стоит отметить, что интерактивность среди игроков повышается с помощью встроенного микрофона для голосового чата. Что касается самой игровой приставки Playstation 5, то её официальная презентация намечена на конец 2020 года.