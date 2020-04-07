В Роспатенте найдены неиспользованные названия машин АвтоВАЗа
В Роспатенте найдены имена машин, по непонятным причинам неиспользованные концерном АвтоВАЗ. Товарные знаки уже прошли регистрацию и дожидаются своего звездного часа.
АвтоВАЗ применил к автомобилю Lada пять вариаций названий: кроссовер 4x4, полюбившийся россиянам Largus, Granta, Xray, Vesta. Правом пользоваться брендом Niva концерн завладел благодаря предприятию GM-АвтоВАЗ. Слияние автогигантов произошло в конце прошлого года.
В 2012 году в закрытой базе АвтоВАЗа появились несколько официально зарегистрированных наименований: Quanta, Slavia, Excite, Svoboda, Ladoga, Fortuna. Спустя три года их ряды пополнили Preosa, Binar, Intriga, Antiga, Expira. Еще год потребовался разработчикам, чтобы внести в базу Kvest, а чуть позже к нему присоединились Xray с приставкой X, Кам4атка, Onega.
Большинство названий заимствованы из английского языка. Некоторые являются объединенными вариантами. Все они получили активный статус, а значит могут использоваться в любой время. Срок действия прав на бренд составляет 10 лет.
АвтоВАЗ применил к автомобилю Lada пять вариаций названий: кроссовер 4x4, полюбившийся россиянам Largus, Granta, Xray, Vesta. Правом пользоваться брендом Niva концерн завладел благодаря предприятию GM-АвтоВАЗ. Слияние автогигантов произошло в конце прошлого года.
В 2012 году в закрытой базе АвтоВАЗа появились несколько официально зарегистрированных наименований: Quanta, Slavia, Excite, Svoboda, Ladoga, Fortuna. Спустя три года их ряды пополнили Preosa, Binar, Intriga, Antiga, Expira. Еще год потребовался разработчикам, чтобы внести в базу Kvest, а чуть позже к нему присоединились Xray с приставкой X, Кам4атка, Onega.
Большинство названий заимствованы из английского языка. Некоторые являются объединенными вариантами. Все они получили активный статус, а значит могут использоваться в любой время. Срок действия прав на бренд составляет 10 лет.