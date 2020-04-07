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Аркадий Укупник стал изгоем после контакта с зараженным коронавирусом Львом Лещенко

Аркадий Укупник рассказал, что стал изгоем после контакта со Львом Лещенко. Причиной опасений стал подтвержденный у певца коронавирус.
Аркадий Укупник стал изгоем после контакта с зараженным коронавирусом Львом Лещенко

Укупник рассказал, что вместе с Лещенко снимался в передаче Андрея Малахова. Позже артист виделся с коллегой на банкете по случаю дня рождения Надежды Бабкиной, которая тоже госпитализирована с симптомами COVID-19, хотя анализы отрицательные.
«Я знал, что Лев Валерианович вернулся из США, поэтому близко с ним не контактировал. Слухи, как снежный ком, достигли моего поселка. Теперь, когда я прогуливаюсь с собакой, соседи в ужасе от меня разбегаются. Думаю, такому отношению я обязан наделенным властью людям. Что касается Надежды, то буду молиться, что у нее обычная пневмония», - цитирует «КП» Укупника.

Врачам удалось стабилизировать состояние Бабкиной. Во время банкета с ней контактировали 19 человек. Сама певица могла заразиться от подруги, вернувшейся из США.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 16:00

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