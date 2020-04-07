Заразившийся коронавирусом комик Эдди Лардж умер в госпитале Бристоля
2 апреля в госпитале Бристоля скончался Эдди Лардж. 78-летний комик и сценарист лечился от коронавируса, которым заразился в больнице.
Сын Ларджа Райан подтвердил появившуюся в Twitter информацию и рассказал, что у его отца давно диагностирована острая сердечная недостаточность, но медики держали болезнь под контролем. Его ослабленный организм не смог справиться с коварным вирусом, поражающим слабые места. Врачи сделали все возможное, но звезда 70-х умер.
Ранее правительство РФ одобрило пакет мер по спасению оказавшихся в непростой ситуации отраслей экономики. Сильный удар по бизнесу нанесла пандемия коронавируса и падение стоимости нефти.
Сын Ларджа Райан подтвердил появившуюся в Twitter информацию и рассказал, что у его отца давно диагностирована острая сердечная недостаточность, но медики держали болезнь под контролем. Его ослабленный организм не смог справиться с коварным вирусом, поражающим слабые места. Врачи сделали все возможное, но звезда 70-х умер.
Ранее правительство РФ одобрило пакет мер по спасению оказавшихся в непростой ситуации отраслей экономики. Сильный удар по бизнесу нанесла пандемия коронавируса и падение стоимости нефти.