WhatsApp ввел новые ограничения для борьбы с фейками о коронавирусе





WhatsApp наложил новый строгий лимит на пересылку сообщений, поскольку приложение стремится замедлить распространение ложных новостей о природе и распространении COVID-19. Если пользователь получит часто пересылаемое сообщение, то ввиду новых правил юзер теперь сможет отправлять текст только в один чат за раз. Например, до 2018 года пользователи имели возможность пересылать сообщения в 250 групп одновременно. Со временем это число сократилось до 20, в 2019 году - до пяти, а сейчас - до одного.Принятые меры все же не избавляют от риска вирусной пересылки. Но добавив дополнительные условия в процесс отправки сообщения, компания надеется лишить популярности наиболее опасные фейки на своей платформе. К таковым относится ложное предположение о связи коронавируса с сетями 5G. Это утверждение привело к вандализации более 20 телефонных мачт в Великобритании за последнюю неделю. Некоторых пользователей огорчило подобное решение, ведь многие люди не раз использовали мессенджер для проведения акций в поддержку медработников.