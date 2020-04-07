Разработчики оригинальной DayZ анонсировали новую игру
Основатель компании Rocketwerkz анонсировал новую игру, которая должна стать масштабным симулятором выживания. Сейчас проектом занимаются разработчики оригинальной DayZ.
Дин Холл, создатель модификации DayZ для шутера Arma 2, и Брайан Хикс, бывший креативный директор автономной версии этой игры, объединились для нового проекта. Холл объявил в соцсети Twitter, что его коллега присоединился к Rocketwerkz в качестве исполнительного продюсера для предстоящего симулятора выживания. «Очень рад объявить, что сегодня первый день, когда я снова работаю. Мы собираемся начать игровой тест для нашей новой необъявленной игры в жанре survival horror», - добавил Холл.
Согласно официальному заявлению на веб-сайте Rocketwerkz, студия в настоящее время принимает на работу программистов на "движке" Unreal Engine, создателей 3D-реквизита и дизайнеров виртуальной среды. Что касается новой игры, то подробностей о ней очень мало: разработчики говорят лишь о "масштабности" и принадлежности проекта к ААА-сегменту. Кроме того, Rocketwerkz занимается созданием ролевого экшена Living Dark. Его официальная презентация на ПК-платформе должна была состояться еще до конца 2019 года, но новостей о проекте до сих пор нет.
Дин Холл, создатель модификации DayZ для шутера Arma 2, и Брайан Хикс, бывший креативный директор автономной версии этой игры, объединились для нового проекта. Холл объявил в соцсети Twitter, что его коллега присоединился к Rocketwerkz в качестве исполнительного продюсера для предстоящего симулятора выживания. «Очень рад объявить, что сегодня первый день, когда я снова работаю. Мы собираемся начать игровой тест для нашей новой необъявленной игры в жанре survival horror», - добавил Холл.
Согласно официальному заявлению на веб-сайте Rocketwerkz, студия в настоящее время принимает на работу программистов на "движке" Unreal Engine, создателей 3D-реквизита и дизайнеров виртуальной среды. Что касается новой игры, то подробностей о ней очень мало: разработчики говорят лишь о "масштабности" и принадлежности проекта к ААА-сегменту. Кроме того, Rocketwerkz занимается созданием ролевого экшена Living Dark. Его официальная презентация на ПК-платформе должна была состояться еще до конца 2019 года, но новостей о проекте до сих пор нет.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:54