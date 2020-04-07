Разработчики оригинальной DayZ анонсировали новую игру





Дин Холл, создатель модификации DayZ для шутера Arma 2, и Брайан Хикс, бывший креативный директор автономной версии этой игры, объединились для нового проекта. Холл объявил в соцсети Twitter, что его коллега присоединился к Rocketwerkz в качестве исполнительного продюсера для предстоящего симулятора выживания. «Очень рад объявить, что сегодня первый день, когда я снова работаю. Мы собираемся начать игровой тест для нашей новой необъявленной игры в жанре survival horror», - добавил Холл.Согласно официальному заявлению на веб-сайте Rocketwerkz, студия в настоящее время принимает на работу программистов на "движке" Unreal Engine, создателей 3D-реквизита и дизайнеров виртуальной среды. Что касается новой игры, то подробностей о ней очень мало: разработчики говорят лишь о "масштабности" и принадлежности проекта к ААА-сегменту. Кроме того, Rocketwerkz занимается созданием ролевого экшена Living Dark. Его официальная презентация на ПК-платформе должна была состояться еще до конца 2019 года, но новостей о проекте до сих пор нет.