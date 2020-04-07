Врач оценил эффективность перчаток для защиты от коронавируса
Врач-хирург Каран Рангараджан из службы здравоохранения Англии оценил эффективность медицинских перчаток, используемых людьми для защиты от коронавируса. Его ролик появился в TikTok.
Медик считает, что перчатки даруют людям ложное ощущение защиты. На самом деле во время похода в магазин на них скапливаются различные виды болезнетворных бактерий и вирусов. Если не снять изделие и прикоснуться им к лицу, можно заразиться.
Многие люди, снимая перчатки, считают, что руки под ними не испачкались. Врач опроверг распространенное заблуждение и призвал не менее 20 секунд тратить на мытье пальцев с мылом.
Ранее ученые рассказали, что по уровню тромбоцитов в крови могут определить пациентов, которые не выживут в борьбе с коронавирусом.
Медик считает, что перчатки даруют людям ложное ощущение защиты. На самом деле во время похода в магазин на них скапливаются различные виды болезнетворных бактерий и вирусов. Если не снять изделие и прикоснуться им к лицу, можно заразиться.
Многие люди, снимая перчатки, считают, что руки под ними не испачкались. Врач опроверг распространенное заблуждение и призвал не менее 20 секунд тратить на мытье пальцев с мылом.
Ранее ученые рассказали, что по уровню тромбоцитов в крови могут определить пациентов, которые не выживут в борьбе с коронавирусом.
Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 10:28