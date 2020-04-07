Мария Порошина расплакалась из-за слов Николая Цискаридзе о ее покойной матери

«Ваша мама, Наталия Красноярская, выступала в Большом театре. Она была прекрасна. В прошлом году вам пришлось пережить боль утраты. Я знаю, как тяжело смириться со смертью родного человека. Не могу сегодня поставить вам объективные оценки, но вижу, что приложены колоссальные усилия», - эмоционально заявил Цискаридзе.





Порошина и Евгений Раев вышли на сцену, чтобы исполнить перед зрителями вальс. Актриса участвует в шоу ради своих четверых детей. Не все па звезда исполняет профессионально, но она старается и чувствует неподдельное волнение.Порошина расстроилась, а, придя в себя, призналась, что до сих пор думает о матери и испытывает душевные терзания. Члены жюри поставили конкурсантке 30 баллов, но Денис Танигцев и резидентка Comedy Woman Екатерина Варнава обошли ее на четыре очка.