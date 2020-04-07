"Она дома и температуры даже нет": Евгений Гор опроверг госпитализацию Надежды Бабкиной

«Надя находится дома и занимается привычными делами. У нее нет даже температуры, так что не верьте фейкам», - заявил Гор.





По данным СМИ, еще 1 апреля Бабкина стала жаловаться на ухудшающееся состояние здоровья. Врачи диагностировали у певицы пневмонию, поэтому сделали тест на COVID-19. Анализ дал якобы положительный результат, в связи с чем пациентка была госпитализирована.Тем не менее появилась информация от инсайдера, что Бабкина лежит в частной клинике. Все симптомы указывают на коронавирус, но анализы дают отрицательные результаты. Для повышения эффективности работы аппарата ИВЛ врачи приняли решение о введении звезды в медикаментозную кому. В противном случае пациентка будет шевелиться и может выбить трубку, передает «МК».