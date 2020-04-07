"Я держалась 8 часов": Яна Рудковская занималась сексом с Евгением Плющенко после первого свидания

По словам Яны Рудковской, она была сильно влюблена в Евгения Плющенко еще задолго до того, как познакомилась с ним. Наиболее сильное впечатление на ведущую произвело великолепное выступление фигуриста на льду Зимней олимпиады 2002 года в Солт-Лейк-Сити. Первую же встречу со своим кумиром знаменитость назвала "сказочной", которая в итоге превратилась в романтические отношения с самого стартового знакомства. Учитывая такую пикантность разговора, Тина Канделаки пожелала уточнить у собеседницы, касалась ли такая быстрота развития и интимных отношений, на что Яна Рудковская ответила однозначно утвердительно."Я держалась 8 часов. Но у меня была любовь с первого взгляда", - откровенно призналась продюсер. Впрочем, она тут же оговорилась, что такая ситуация явилась для неё нонсенсом, поскольку, по её словам, секс с мужчиной в первый день знакомства ранее был для неё неприемлем.