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"Я держалась 8 часов": Яна Рудковская занималась сексом с Евгением Плющенко после первого свидания

Недавно музыкальный продюсер и телеведущая Яна Рудковская приняла участие в онлайн-беседе в Instagram, проводимой её коллегой Тиной Канделаки. В ходе откровенного разговора супруга фигуриста Евгения Плющенко рассказала о неожиданных подробностях своего интима с будущим мужем.
"Я держалась 8 часов": Яна Рудковская занималась сексом с Евгением Плющенко после первого свидания

По словам Яны Рудковской, она была сильно влюблена в Евгения Плющенко еще задолго до того, как познакомилась с ним. Наиболее сильное впечатление на ведущую произвело великолепное выступление фигуриста на льду Зимней олимпиады 2002 года в Солт-Лейк-Сити. Первую же встречу со своим кумиром знаменитость назвала "сказочной", которая в итоге превратилась в романтические отношения с самого стартового знакомства. Учитывая такую пикантность разговора, Тина Канделаки пожелала уточнить у собеседницы, касалась ли такая быстрота развития и интимных отношений, на что Яна Рудковская ответила однозначно утвердительно.

"Я держалась 8 часов. Но у меня была любовь с первого взгляда", - откровенно призналась продюсер. Впрочем, она тут же оговорилась, что такая ситуация явилась для неё нонсенсом, поскольку, по её словам, секс с мужчиной в первый день знакомства ранее был для неё неприемлем.

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Добавил: Мамаев Константин Сегодня, 07:00

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