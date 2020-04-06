Лолита Милявская нашла в файлах своего телефона архивное видео с благодарностью от Дональда Трампа
Лолита Милявская, разбирая файлы в своем телефоне, нашла архивное видео, на котором записана благодарность от Дональда Трампа. Соответствующий пост певица разместила в микроблоге Instagram.
Милявская выступала в казино Трампа «Атлантик-Сити» еще до его избрания главой США. Политик показался ей гостеприимным человеком, который старался подойти к каждому артисту и выразить ему благодарность.
Пользователи внимательно прослушали обращение главы Белого дома. Многие уверены, что фраза «Thanks Lola» является заслуженной таланта российской знаменитости.
Ранее сообщалось, что Милявская оставила без наследства свою «особенную» дочь Еву.
Милявская выступала в казино Трампа «Атлантик-Сити» еще до его избрания главой США. Политик показался ей гостеприимным человеком, который старался подойти к каждому артисту и выразить ему благодарность.
«Не знаю точно, что сказал мне Трамп, но обращение адресовано мне. Можете не сомневаться. Я отлично помню свой диалог с предпринимателем, который вскоре стал опытным управленцем», - написала Милявская.
Пользователи внимательно прослушали обращение главы Белого дома. Многие уверены, что фраза «Thanks Lola» является заслуженной таланта российской знаменитости.
Ранее сообщалось, что Милявская оставила без наследства свою «особенную» дочь Еву.