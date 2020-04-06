Лолита Милявская нашла в файлах своего телефона архивное видео с благодарностью от Дональда Трампа

«Не знаю точно, что сказал мне Трамп, но обращение адресовано мне. Можете не сомневаться. Я отлично помню свой диалог с предпринимателем, который вскоре стал опытным управленцем», - написала Милявская.

Милявская выступала в казино Трампа «Атлантик-Сити» еще до его избрания главой США. Политик показался ей гостеприимным человеком, который старался подойти к каждому артисту и выразить ему благодарность.Пользователи внимательно прослушали обращение главы Белого дома. Многие уверены, что фраза «Thanks Lola» является заслуженной таланта российской знаменитости.Ранее сообщалось , что Милявская оставила без наследства свою «особенную» дочь Еву.