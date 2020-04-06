Подешевевшие iPhone 11 обрушат цены на Android-смартфоны 4G





В связи со снижением покупательского спроса, вызванного пандемией, стоимость iPhone 11 Pro Max упала уже на 255 долларов. Ожидается, что в Европе и США смартфоны продолжат дешеветь пока не привлекут внимание потребителей, переориентировавшихся на товары первой необходимости.Экономисты полагают, что в первую очередь упадут цены на Android-смартфоны, поддерживающиеся устаревающий формат связи четвертого поколения. Пользователи стали активнее интересоваться 5G-девайсами и отказываться от гаджетов с LTE. В сентябре Apple выведет на рынок iPhone 12 5G. Производитель собирается подстегнуть спрос на новинку снижением стоимости.