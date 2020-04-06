Пригожин и Валерия показали, как развлекаются во время самоизоляции

В профиле соцсети Instagram певицы Валерии появился забавный видеоролик, в ходе которого певица мотивирует своего мужа заниматься уборкой. На кадрах видно, как исполнительница восхищается инициативой Иосифа Пригожина, который впервые за пять лет решил организовать вещи в своем кабинете. Валерия также вежливо попросила продюсера разобрать вещи еще и в других шкафах. Пригожин в ответ печально вздохнул и пообещал навести порядок.Звезду эстрады также удивило количество визиток, которых оказалось около тысячи. В конце ролика Пригожин пошутил, что его возлюбленная собирается выложить в Сеть все этапы уборки. Стоит отметить, что все за пару часов публикация собрала более 500 тысяч просмотров и 52 тысячи лайков. Помимо комментариев многочисленных фанатов, на пост также отреагировал коллега пары по шоу-бизнесу - Юсиф Эйвазов. Оперный певец в шутку попросил Валерию "оставить мужа в покое".