Роспотребнадзор оценил делающийся на дому тест на коронавирус в 1250 рублей
В России тест на коронавирус, делающийся на дому без направления врача, оценили в 1250 рублей. В стоимость не входит выезд и забор материала. Сведения предоставила Елена Тиванова из ЦМД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
Для проведения анализов на дому медики используют надежную и точную систему, созданную силами ЦНИИ эпидемиологии. Многие россияне не хотят идти на диагностику из-за риска заразиться в очереди, поэтому внедрена услуга выезда.
Специалист расскажет клиенту о правилах проведения забора материала и заберет образец на анализ. Новая тест-система срабатывает даже при отсутствии симптомов заболевания. Результат отправляется на электронную почту максимум на вторые сутки. Пока воспользоваться предложением могут жители Москвы и Подмосковья, но скоро география проведения тестов расширится.
Для проведения анализов на дому медики используют надежную и точную систему, созданную силами ЦНИИ эпидемиологии. Многие россияне не хотят идти на диагностику из-за риска заразиться в очереди, поэтому внедрена услуга выезда.
Специалист расскажет клиенту о правилах проведения забора материала и заберет образец на анализ. Новая тест-система срабатывает даже при отсутствии симптомов заболевания. Результат отправляется на электронную почту максимум на вторые сутки. Пока воспользоваться предложением могут жители Москвы и Подмосковья, но скоро география проведения тестов расширится.
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 16:21