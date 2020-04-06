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Дмитрий Тарасов попросил не сравнивать его с Давидом Манукяном

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов развелись еще 4 года назад, но недавно появились сведения о том, что певица встречается с Давидом Манукяном. Российский футболист попросил не сравнивать его с нынешним бойфрендом экс-супруги.

Несмотря на то, что Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов уже долгое время не поддерживают романтические отношения, страсти вокруг пары до сих пор не стихают. В то время как ведущая "Дома 2" неоднократно и негативно высказывалась о бывшем муже, спортсмен очень сдержанно отвечает на любые вопросы о прошлом. Недавно полузащитник ФК "Рубин" провел онлайн-эфир, в котором ответил на вопросы многих поклонников. Известно, что у футболиста появилось много свободного времени из-за пандемии коронавируса.

Тарасов не удивился тому, что большая часть фанатов интересовалась его отношениями с Бузовой. Атлет отметил, что никогда не злорадствует над экс-женой и всегда радуется её успехам. Что касается нового возлюбленного певицы, Давида Манукяна, то в этом плане Тарасов был более разговорчивым. Хотя звезда спорта утверждал, что лично знаком с рэп-исполнителем, он все же открестился от сравнений с нынешним любовником экс-супруги.

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Спорт / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:42

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