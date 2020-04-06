Сергей Соседов о дочери Валерии: «Анна Шульгина оказалась средней певицей»
Сергей Соседов высказался о дочери Валерии, сменившей имя на Шену. Музыкальный критик назвал Анну Шульгину средней певицей.
Дочь Валерии занялась карьерой певицы несколько лет назад. Артистка выступает под псевдонимом SHENA, с которым «слилась» до такой степени, что захотела сменить паспортные данные.
Журналист рекомендовал Шульгиной брать пример с Кристины Орбакайте. В начале музыкальной карьеры дочь Аллы Пугачевой была посредственной исполнительницей, но благодаря упорному труду и постоянным занятиям стала настоящей звездой.
Ранее Соседов высказался о карьере Анастасии Заворотнюк, которая, по его мнению, загубила себя посредственными ролями.
Дочь Валерии занялась карьерой певицы несколько лет назад. Артистка выступает под псевдонимом SHENA, с которым «слилась» до такой степени, что захотела сменить паспортные данные.
«Новое имя не улучшит вокальные данные Анны. Выделяться нужно повадками, манерами и голосом. Таких артисток в нашей стране тысячи», - цитирует Соседова «ФАН».
Журналист рекомендовал Шульгиной брать пример с Кристины Орбакайте. В начале музыкальной карьеры дочь Аллы Пугачевой была посредственной исполнительницей, но благодаря упорному труду и постоянным занятиям стала настоящей звездой.
Ранее Соседов высказался о карьере Анастасии Заворотнюк, которая, по его мнению, загубила себя посредственными ролями.