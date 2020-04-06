Прохор Шаляпин хочет пройти ДНК-тест для определения родства с оперным певцом

«С такой громкой фамилией скромность не нужна. Сегодня вперед идут только наглецы. Моя бабушка в девичестве была Анной Шаляпиной, но не пыталась доказать свое родство с Федором. Тут собрались люди, которые не знали своих прадедов, но я хорошо изучил семейной древо. Я прямой потомок Федора Шаляпина и докажу это при помощи анализа. Если я окажусь на 100% прав, буду над всеми вами очень долго смеяться», - заявил исполнитель.

Шаляпин рассказал, что родители назвали его Андреем Захаренковым. Об этом имени ему поведали нумерологи. Артист связал свою жизнь с народной песней, поэтому взял фамилию Шаляпин.