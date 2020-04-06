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Вирусологи доказали эффективность ношения масок для снижения темпов распространения COVID-19

Гонконгские медики доказали, что ношение масок может снизить темпы распространения COVID-19. По словам вирусологов, зараженные с этим средством защиты помогают уменьшить вирусную нагрузку.

Команда ученых из Университета Гонконга опубликовала результаты эксперимента, в котором участниками стали 246 человек с подозрением на ОРВИ. Всех испытуемых попросили носить маски на протяжении всего исследования, а Gesundheit II анализировал пробы выдыхаемого ими воздуха. Оказалось, что у 111 испытуемых количество аэрозольных болезнетворных частиц существенно снизилось. При этом, маски не влияли на концентрацию риновирусов в воздухе.

Хотя это открытие доказало необходимость ношения масок для борьбы с COVID-19, эпидемиологи довольно скептически относятся к эффективности этих средств. Создатель Gesundheit II Джон Мильтон сообщил, что хорошая вентиляция и установка УФ-ламп является более действенным подходом для подавления SARS-CoV-2. Все же, ВОЗ рекомендует носить маски даже тем людям, которые не проявляют симптомов, ведь они могут быть скрытыми носителями.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:07

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