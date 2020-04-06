



Команда ученых из Университета Гонконга опубликовала результаты эксперимента, в котором участниками стали 246 человек с подозрением на ОРВИ. Всех испытуемых попросили носить маски на протяжении всего исследования, а Gesundheit II анализировал пробы выдыхаемого ими воздуха. Оказалось, что у 111 испытуемых количество аэрозольных болезнетворных частиц существенно снизилось. При этом, маски не влияли на концентрацию риновирусов в воздухе.Хотя это открытие доказало необходимость ношения масок для борьбы с COVID-19, эпидемиологи довольно скептически относятся к эффективности этих средств. Создатель Gesundheit II Джон Мильтон сообщил, что хорошая вентиляция и установка УФ-ламп является более действенным подходом для подавления SARS-CoV-2. Все же, ВОЗ рекомендует носить маски даже тем людям, которые не проявляют симптомов, ведь они могут быть скрытыми носителями.