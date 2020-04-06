Пандемия и прекрасное: Ученые преобразовали структуру коронавируса в музыку
Ученые из Массачусетского института в США преобразовали структуру коронавируса, поразившего более 1,2 млн человек по всему миру, в музыку. Композиция состоит из звуков флейты, струн и колокольчиков.
Ученые смогли воспроизвести звуки при движении остроконечного белка, помогающему коронавирусу закрепиться в здоровой клетке, поразить ее и начать размножение. Шипы, с помощью которых он цепляется за поверхность, состоят из комбинаций аминокислот. С помощью ультразвука из них можно получить уникальное звучание.
Ученые определили объем и продолжительность нот по времени, которое аминокислоты тратят на растягивание и скручивание. Свои звуки получили также молекулярные колебания, вызванные жарой. Благодаря проделанной работе скоро удастся найти на белке места для связывания лекарства с вирусом. Осталось определить музыкальную последовательность, передает «Неделя Новостей».
Ученые смогли воспроизвести звуки при движении остроконечного белка, помогающему коронавирусу закрепиться в здоровой клетке, поразить ее и начать размножение. Шипы, с помощью которых он цепляется за поверхность, состоят из комбинаций аминокислот. С помощью ультразвука из них можно получить уникальное звучание.
Ученые определили объем и продолжительность нот по времени, которое аминокислоты тратят на растягивание и скручивание. Свои звуки получили также молекулярные колебания, вызванные жарой. Благодаря проделанной работе скоро удастся найти на белке места для связывания лекарства с вирусом. Осталось определить музыкальную последовательность, передает «Неделя Новостей».
Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 15:37