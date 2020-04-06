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Пандемия и прекрасное: Ученые преобразовали структуру коронавируса в музыку

Ученые из Массачусетского института в США преобразовали структуру коронавируса, поразившего более 1,2 млн человек по всему миру, в музыку. Композиция состоит из звуков флейты, струн и колокольчиков.

Ученые смогли воспроизвести звуки при движении остроконечного белка, помогающему коронавирусу закрепиться в здоровой клетке, поразить ее и начать размножение. Шипы, с помощью которых он цепляется за поверхность, состоят из комбинаций аминокислот. С помощью ультразвука из них можно получить уникальное звучание.

Ученые определили объем и продолжительность нот по времени, которое аминокислоты тратят на растягивание и скручивание. Свои звуки получили также молекулярные колебания, вызванные жарой. Благодаря проделанной работе скоро удастся найти на белке места для связывания лекарства с вирусом. Осталось определить музыкальную последовательность, передает «Неделя Новостей».

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Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 15:37

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