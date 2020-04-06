Медцентр автодрома «Сильверстоун» оснастят для борьбы с коронавирусом
Автодром «Сильверстоун» ранее использовался для Гран-при Великобритании «Формулы-1», а теперь послужит в борьбе с коронавирусом. В скором времени медцентр трассы оснастят для Национальной службы здравоохранения.
Администрация автодрома «Сильверстоун» информирует, что их медицинский центр могут перепрофилировать для нужд британских медиков. В частности, специалисты центра предложили свои услуги Национальной службе здравоохранения для нормализации эпидемиологической обстановки. «Пусть это будет нашим вкладом в борьбу с вирусом», - добавили в пресс-службе «Сильверстоуна». Эту информацию также официально подтвердили организаторы Гран-при в соцсети Twitter.
Стоит отметить, что пандемия COVID-19 привела к отмене многих спортивных соревнований по всему миру, в числе которых оказались «Формула 1», «Формула E» и MotoGP. Известно, что британский автодром 53 раза становился местом проведения одного из этапов Гран-при. По последним данным ВОЗ, количество заболевших коронавирусной инфекцией во всем мире превысило 1,2 млн человек, а 69 тысяч человек скончались от осложнений.
Администрация автодрома «Сильверстоун» информирует, что их медицинский центр могут перепрофилировать для нужд британских медиков. В частности, специалисты центра предложили свои услуги Национальной службе здравоохранения для нормализации эпидемиологической обстановки. «Пусть это будет нашим вкладом в борьбу с вирусом», - добавили в пресс-службе «Сильверстоуна». Эту информацию также официально подтвердили организаторы Гран-при в соцсети Twitter.
Стоит отметить, что пандемия COVID-19 привела к отмене многих спортивных соревнований по всему миру, в числе которых оказались «Формула 1», «Формула E» и MotoGP. Известно, что британский автодром 53 раза становился местом проведения одного из этапов Гран-при. По последним данным ВОЗ, количество заболевших коронавирусной инфекцией во всем мире превысило 1,2 млн человек, а 69 тысяч человек скончались от осложнений.
В мире
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:13