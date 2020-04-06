Автор хита PPAP выпустил новую версию песни из-за коронавируса
Японский исполнитель Пико-Таро решил мотивировать публику к профилактике коронавируса необычным образом. Автор хита PPAP выпустил новую версию песни из-за пандемии.
На видеохостинге Youtube недавно появился обновленный вариант песни Pen-Pineapple-Apple-Pen. Казухито Косака поменял название композиции на Pray-for-People-And-Peace («Молитесь за людей и мир»). В самом тексте комик из Японии призывает пользователей Сети применять мыло для профилактики COVID-19. Хотя ролик был опубликован лишь 5 апреля, за считанные минуты он смог собрать более 808 тысяч просмотров. Кроме того, клип попал в пятерку популярных среди японского сегмента соцсети Twitter.
В 2016 году Pen-Pineapple-Apple-Pen внесли Книгу рекордов Гиннесса в качестве самого короткого хита, заслужившего признания в чартах международного издания Billboard. По данным Всемирной организации здравоохранения, на территории Японии насчитывается около 3,8 тысяч зараженных коронавирусом, помимо пассажиров на борту Diamond Princess. Настораживающая статистика вынудила местных представителей власти перенести Олимпиаду-2020, которая должна была состояться в Токио.
На видеохостинге Youtube недавно появился обновленный вариант песни Pen-Pineapple-Apple-Pen. Казухито Косака поменял название композиции на Pray-for-People-And-Peace («Молитесь за людей и мир»). В самом тексте комик из Японии призывает пользователей Сети применять мыло для профилактики COVID-19. Хотя ролик был опубликован лишь 5 апреля, за считанные минуты он смог собрать более 808 тысяч просмотров. Кроме того, клип попал в пятерку популярных среди японского сегмента соцсети Twitter.
В 2016 году Pen-Pineapple-Apple-Pen внесли Книгу рекордов Гиннесса в качестве самого короткого хита, заслужившего признания в чартах международного издания Billboard. По данным Всемирной организации здравоохранения, на территории Японии насчитывается около 3,8 тысяч зараженных коронавирусом, помимо пассажиров на борту Diamond Princess. Настораживающая статистика вынудила местных представителей власти перенести Олимпиаду-2020, которая должна была состояться в Токио.
В мире
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:30