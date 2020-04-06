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Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике РФ

Антон Силуанов в документальном фильме под названием «Опасный вирус», снятом для телевизионного канала «Россия 1», рассказал о влиянии коронавируса на экономику. Оказалось, из-за пандемии нужно готовиться к «новой реальности».

«Тучные времена подошли к концу и власти России стали учиться эффективно распоряжаться находящимися в пользовании страны ресурсами. Пандемия COVID-19 уже негативно повлияла на нефтяной рынок, а теперь наносит удар по другим отраслям экономики», - заявил Силуанов.

Центробанк собрал не плохой золотовалютный резерв, позволяющий вмешаться в негативные сценарии развития экономики. Прогнозируется сокращение доходов федерального бюджета, но правительство к этому готово. Экономическая активность уже снизилась. На это указывают упавшие на 5,1% золотовалютные резервы, передает «ГлобалМСК.ру».

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 12:27

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