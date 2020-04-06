Регина Тодоренко о карантине: "Дети счастливы, ведь родители теперь дома"

Регина Тодоренко опубликовала видео, на котором ее возлюбленный Влад Топалов приседает с сыном Михаилом на плечах. В комментарии телеведущая написала, что в такое непростое время самое главное - это то, что появилась возможность быть с семьей. Она считает, что планета дала шанс всем жителям Земли объединиться и сплотиться. Знаменитость отметила, что на карантине наконец-то появилась возможность поговорить за ужином о важном, принести друг другу кофе в постель, посмотреть вместе любимый мультфильм, выяснить достоинства и недостатки отношений, поскандалить и поплакать в плечо от бессилия. Также Регина Тодоренко считает, что сейчас самое время подумать о будущем и помериться с родственниками.Телеведущая рассказала, что несмотря на карантин ходит на работу каждый день, что сильно увеличивает риск заразиться опасным вирусом, по этому ей не стоит завидовать. В конце публикации Регина Тодоренко пожелал всем своим подписчикам здоровья и удачи.