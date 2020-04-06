Соловьев раскритиковал жалующихся на дефицит масок россиян

«Люди тратят время на бессмысленные крики и публикацию гневных постов, но лучше бы самостоятельно занялись изготовлением многоразовых индивидуальных средств защиты. Думаю, имея личную маску, каждый чувствовал бы себя спокойнее», - пояснил Соловьев.





23 марта Китай экспортировал в РФ 25,5 млн масок. Минпромторг направил изделия по регионам, а часть выдал волонтерам, доставляющим продукты и лекарства находящимся в группе риска пожилым гражданам.В Роспотребнадзоре попросили россиян правильно утилизировать использованные перчатки и маски. Все средства защиты нужно сначала поместить в отдельный пакет, завязать, а уже потом выбрасывать.