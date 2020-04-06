"Многие даже не замечали": Певица Слава вспомнила, как выступала со сломанной рукой
Певица Слава вспомнила на странице в Instagram, как выступала с о сломанной рукой. Исполнительница сообщила, что тогда многие ее поклонники даже не замечали травму.
Несколько лет назад певица Слава во время гастролей сломала руку. Но исполнительница сообщила об этом своим фанатам только после выступления. Сегодня знаменитость опубликовала несколько фотографий с разных концертов, на которых гипс на ее руке перемотан красивыми лентами. В комментарии певица Слава рассказала, что не только давала концерты с травмой, но и записала несколько клипов. При этом многие ее преданные поклонники даже не замечали гипс. Также исполнительница написала: "Никогда нельзя падать духом, хотя иногда падаем! Все будет хорошо".
Подписчики поблагодарили знаменитость за откровенность. Многие написали, что Слава настоящий профессионал своего дела, и именно поэтому никто ничего не заметил. Также фанаты назвали певицу "супер-женщиной" и "железной леди". Пост уже набрал почти 3 000 лайков.
Несколько лет назад певица Слава во время гастролей сломала руку. Но исполнительница сообщила об этом своим фанатам только после выступления. Сегодня знаменитость опубликовала несколько фотографий с разных концертов, на которых гипс на ее руке перемотан красивыми лентами. В комментарии певица Слава рассказала, что не только давала концерты с травмой, но и записала несколько клипов. При этом многие ее преданные поклонники даже не замечали гипс. Также исполнительница написала: "Никогда нельзя падать духом, хотя иногда падаем! Все будет хорошо".
Подписчики поблагодарили знаменитость за откровенность. Многие написали, что Слава настоящий профессионал своего дела, и именно поэтому никто ничего не заметил. Также фанаты назвали певицу "супер-женщиной" и "железной леди". Пост уже набрал почти 3 000 лайков.