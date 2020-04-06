Киркоров: «Любовь - это прорва, в которую сливаются все ресурсы»





Артист откровенно признался популярному блогеру, что он не знает, в каком должен быть состоянии, чтобы вновь влюбиться. По словам Филиппа Киркорова, у него любовь забирала слишком много энергии. Тем более, в юности он испытал эти эмоции сполна, поэтому уверен, он «сколько не отдал, сколько получил».Но все последние романы поп-короля закончились крахом. Как отметил Киркоров, он вкладывался бесконечно в «прорву», а отдачи не замечал. Собеседник Ивлеевой имел в ввиду не только финансовую сторону отношений, но и моральную. Поэтому бывший супруг Аллы Пугачевой очень рад тому, что сейчас он не влюблен. Он занят собственной карьерой, творчеством и воспитанием любимых детей.