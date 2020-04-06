Ученый Эндрю Гликсон предсказывает Земле непригодность для жизни





Эндрю Гликсон сообщил, что ранее результатом глобального потепления стало увеличение в атмосфере углекислого газа и гибель многих животных. Однако в данное время миру грозит вымирание из-за людской деятельности, поскольку темпы роста выбросов углерода увеличились в сравнении с периодом, который происходил 65 миллионов лет назад, когда погибли динозавры. Гликсон полагает, что сейчас углекислый газ в атмосфере еще не достиг максимальной концентрации, которая повлекла предыдущие вымирания, однако из-за массового выброса парниковых газов климат изменяется очень быстро, не давая времени животным на адаптацию к нему. Ученый отмечает начало следующего глобального вымирания, поскольку изменяются климатические зоны: происходит расширение тропиков и зоны циркуляции Гадлея со скоростью 56 – 111 километров в десятилетие. Изменения климата уже повлияли на 47% наземных млекопитающих и на 25% птиц.Сохранение нынешней тенденции повлечет непригодность для жизни большей части планеты. Чтобы не допустить массового вымирания, по мнению ученого, следует уменьшить количество выбросов CO2 в атмосферу, а также разработать и использовать технологии для его удаления.