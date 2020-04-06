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У Дмитрия Диброва обнаружили на лице странные новообразования

Дмитрий Дибров является российским шоуменом и ведущим программы «Кто хочет стать миллионером?». Недавно поклонники обнаружили у журналиста новообразование на лице, которое может говорить о наличии онкологии либо увлечении «уколами красоты».

Поводом для беспокойства поклонников о здоровье Дмитрия Диброва послужили необычные шишки на его лице. Пользователи Сети обратили внимание на новообразование, которое может свидетельствовать о наличии некоторых заболеваний у шоумена. «У Дмитрия Диброва появилась шишка на лице. Мы переживаем, чтобы это не оказалось онкологическое заболевание», — отмечают авторы Telegram-канала «НеМалахов». Однако рак - не единственная версия возникновения необычных образований на лице Дмитрия Диброва.
У Дмитрия Диброва обнаружили на лице странные новообразования

У авторов Telegram-канала «Антиглянец» есть предположение, что странные шишки могли появиться после неудачного использования «уколов красоты».
«Во время карантина мы вспомнили о наличии телевизора. Не мало удивления вызвало длительное существование программы «Кто хочет стать миллионером?». Однако больше всего обращает на себя внимание внешний вид ведущего. Результаты уколов красоты можно увидеть прямо на подбородке Дмитрия Диброва», - сообщили журналисты на своём канале.


Стоит отметить, что недавно Дмитрий Дибров перенес микроинсульт. Пользователи Сети отмечают, происходящее с шоуменом не является случайностью.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 10:04

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