У Дмитрия Диброва обнаружили на лице странные новообразования

«Во время карантина мы вспомнили о наличии телевизора. Не мало удивления вызвало длительное существование программы «Кто хочет стать миллионером?». Однако больше всего обращает на себя внимание внешний вид ведущего. Результаты уколов красоты можно увидеть прямо на подбородке Дмитрия Диброва», - сообщили журналисты на своём канале.





Поводом для беспокойства поклонников о здоровье Дмитрия Диброва послужили необычные шишки на его лице. Пользователи Сети обратили внимание на новообразование, которое может свидетельствовать о наличии некоторых заболеваний у шоумена. «У Дмитрия Диброва появилась шишка на лице. Мы переживаем, чтобы это не оказалось онкологическое заболевание», — отмечают авторы Telegram-канала «НеМалахов». Однако рак - не единственная версия возникновения необычных образований на лице Дмитрия Диброва.У авторов Telegram-канала «Антиглянец» есть предположение, что странные шишки могли появиться после неудачного использования «уколов красоты».Стоит отметить, что недавно Дмитрий Дибров перенес микроинсульт. Пользователи Сети отмечают, происходящее с шоуменом не является случайностью.