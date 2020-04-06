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Российская подлодка «Северодвинск» установила рекорд по уничтожению наземных целей

Российская атомная подлодка модели «Северодвинск», находящаяся под управлением ВС РФ, впервые установила выдающийся рекорд по уничтожению наземных целей ракетами «Калибр». Сведения предоставил пресс-центр Северного флота.
Российская подлодка «Северодвинск» установила рекорд по уничтожению наземных целей

Стрельбы для установления рекорда проводились на полигоне «Чижа», расположенном в Архангельской области. Прошлогодние достижения официально зарегистрированы и внесены в военную Книгу достижений. В рамках учений экипаж подлодки профессионально выполнил особую, сложную миссию подо льдами Северного Ледовитого океана. Такая задача перед подводниками ставилась впервые.

Субмарина, находящаяся под управлением капитана первого ранга Александра Гладкова, является ведущим кораблем проекта «Ясень». Подлодка, несущая современные ракеты, относится к четвертому поколению многоцелевых АПЛ. Речь идет о двух типах: «Оникс» и «Калибр».

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 09:56

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