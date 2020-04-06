РФПИ получил заказы на 2 млн тестов на COVID-19 от 40 компаний РФ
По словам Кирилла Дмитриева, который возглавляет РФПИ, фонд заключил контракты с 40 компаниями РФ. Речь идет о поставке 2 миллионов тестов на COVID-19.
Специалисты РФПИ совместно с разработчиком Mirai Genomics из Японии создали тест-системы, которые способны выявить заражение коронавирусной инфекцией. Такой метод позволяет диагностировать опасный вирус в течение 30 минут. По словам Кирилла Дмитриева, новая тест-система была адаптирована для портативных и стационарных лабораторий.
ВОЗ узнала о вспышке пневмонии в китайском Ухане, происхождение которой неизвестно, 31 декабря прошлого года. Ученым в январе удалось установить, что COVID-19 вызывает возбудитель нового коронавируса, который называется SARS-CoV-2. Ситуация была признана представителями ВОЗ всемирной пандемией 11 марта. Согласно последним статистическим данным, в 200 государствах мира заразились свыше 1,2 миллионов человек, сообщает РЕН ТВ.
Специалисты РФПИ совместно с разработчиком Mirai Genomics из Японии создали тест-системы, которые способны выявить заражение коронавирусной инфекцией. Такой метод позволяет диагностировать опасный вирус в течение 30 минут. По словам Кирилла Дмитриева, новая тест-система была адаптирована для портативных и стационарных лабораторий.
ВОЗ узнала о вспышке пневмонии в китайском Ухане, происхождение которой неизвестно, 31 декабря прошлого года. Ученым в январе удалось установить, что COVID-19 вызывает возбудитель нового коронавируса, который называется SARS-CoV-2. Ситуация была признана представителями ВОЗ всемирной пандемией 11 марта. Согласно последним статистическим данным, в 200 государствах мира заразились свыше 1,2 миллионов человек, сообщает РЕН ТВ.
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:39