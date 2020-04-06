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Наталья Штурм о своих профессиях: "Могу написать за вас книгу или учить вокалу"

Наталья Штурм решила рассказать фанатам в Instagram о своих профессиях. Исполнительница отметила, что может написать за автора книгу или учить вокалу людей любого возраста.
Наталья Штурм о своих профессиях: "Могу написать за вас книгу или учить вокалу"

Наталья Штурм опубликовала фотографию в красном платье. В комментарии она рассказала, что не боится кризиса, поскольку имеет много профессий. Знаменитость сообщила, что может быть няней ребёнка от 0 до 6 лет, репетитором по литературе и русскому языку у старшеклассников, учить хорошо декламировать стихи, понимать смысл прочитанного и анализировать поступки героев. Наталья Штурм может разбирать психологические проблемы в отношениях и давать советы. Также певица решила пошутить и написала, что если человек хочет похудеть, то ему тоже необходимо обратиться к ней, ведь она плохо готовит и никто не будет есть приготовленную знаменитостью еду.

Также Наталья Штурм сможет помочь девушкам найти достойного, умного и порядочного мужчину. В конце своего поста известная исполнительница призвала подписчиков не унывать, поскольку каждый человек имеет массу профессий и сможет себя реализовать даже в кризис.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:37

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