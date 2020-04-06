Беременная невеста Степана Меньщикова Ангелина Монах стала бабушкой

Монах является матерью двух дочерей. Недавно одна из них родила ребенка. В качестве поздравления Меньшиков нарисовал плакат, на котором написал: «Ура, ты теперь бабушка!».Монах рассказала, что роды длились 30 часов, но в итоге врачам пришлось делать кесарево сечение. Мать хотела быть рядом с дочерью, но из-за введенного карантина сидела дома и постоянно разговаривала с наследницей по телефону.Фолловеры написали, что теперь Меньщикова можно смело называть дедом. Монах, которая сама находится на пятом месяце беременности, мечтает быстрее оказаться с дочерью и полюбоваться внучкой.