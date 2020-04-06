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Жители Башкирии смогут увидеть Суперлуние

В Уфимском планетарии сообщают, что над территорией Башкирии вскоре проявится уникальное астрономическое явление. По словам ученых, жители республики смогут увидеть Суперлуние.

Суперлуна появится в небе Башкортостана в ночь с 7 на 8 апреля, будучи на 14% больше, чем Микролуна, и на 7% крупнее средней полной Луны. Подобное явление астрономы связывают с прохождением естественного спутника Земли точки перигея состояния, когда небесное тело находится на самом близком расстоянии от планеты. Необычно большое полнолуние можно будет наблюдать 8 апреля в 07.36 часов по уфимскому времени, продолжительность которого составит 8,5 часов.

Астрономы говорят, что небесное тело будет казаться жителям Башкирии крупнее и намного ярче. Все же, подобные перемены могут заметить лишь очень наблюдательные люди. Несмотря на распространенные заблуждения, Суперлуние не влияет на самочувствие людей. Единственным фактором остается больший диапазон в приливах и отливах водоемов, которые считаются следствием гравитационного воздействия Луны на Землю.

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:22

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