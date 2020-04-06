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Николай Басков: «На дне рождения Аллы Крутой Льву Лещенко было плохо»

Во время самоизоляции любимым развлечением звезд российского шоу-бизнеса и блогеров является проведение прямых эфиров. Недавно в программе «Алена, блин!» Николай Басков признался, что Льву Лещенко, у которого диагностировали коронавирус, уже было плохо на дне рождения Аллы Крутой.
Николай Басков: «На дне рождения Аллы Крутой Льву Лещенко было плохо»

Изначально исполнитель попросил, чтобы его объявили пораньше. Но потом Лев Лещенко из-за самочувствия решил вовсе не подниматься на сцену. По словам Николая Баскова, который беседовал в прямом эфире с Аленой Жигаловой, зараженный артист попросил, чтобы коллега его выпустил из-за стола. Лев Лещенко сказал, что он быстро поздравит Аллу Крутую и поедет домой. 78-летний артист успел пообщаться со многими гостями. Но Николай Басков признался, что он не делал после этой вечеринки тест на коронавирус. «Золотой голос России» отметил, что с тех пор прошло три недели, но никаких симптомов заражения у него не было. Во время самоизоляции Николай Басков занимается просмотром лекций о ситуации в мире, а также много читает.

У Льва Лещенко в медицинском центре Коммунарки диагностировали коронавирусную инфекцию. Как отметил его концертный директор Олег Дмитриев, у народного артиста не экстренный случай, но некоторое время он был в реанимации и нуждался в кислороде и использовании специального аппарата. Сейчас певца перевели в обычную палату, где лежит и его супруга. Лев Лещенко выходил на связь в соцсетях и поблагодарил своих поклонников за беспокойство, исполнив композицию «Надежда».

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:09

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