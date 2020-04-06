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Рэпер Гуф рассказал о местонахождении Джигана в реабилитационном центре

Недавно рэпер Гуф, оказавшийся в реабилитационном центре для лечения от наркозависимости, рассказал, что его коллега Джиган также находится в клинике. Судя по всему, именно этим можно объяснить отсутствие активности исполнителя в соцсетях.

До возвращения в Москву рэпер Джиган прошел краткий курс лечения от наркозависимости в реабилитационном центре. Несколько дней, который он провел в местной клинике, не принесли видимых результатов, поскольку исполнитель продолжает эпатировать публику, а его жена Оксана Самойлова сообщила своим поклонникам о расставании с музыкантом. Согласно утверждению независимых экспертов и некоторых коллег рэпера по шоу-бизнесу, эти несколько дней, проведённые в больнице в Майами, не пошли ему на пользу.

Рэпер Гуф, находящийся в реабилитационном центре, заявил, что Джиган также находится в клинике для лечения наркозависимости. Музыкант предпочёл не рассказывать подробно по поводу данной ситуации, однако не стал скрывать информацию о нахождении своего коллеги на лечении. Судя по всему, именно по этой причине исполнитель длительное время ничего не публиковал на своей странице в Instagram. Стоит отметить, до исчезновения из соцсетей Джиган ежедневно размещал в своём микроблоге провокационный материал, что побуждало поклонников артиста переживать за его здоровье.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 09:24

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