Рэпер Гуф рассказал о местонахождении Джигана в реабилитационном центре





До возвращения в Москву рэпер Джиган прошел краткий курс лечения от наркозависимости в реабилитационном центре. Несколько дней, который он провел в местной клинике, не принесли видимых результатов, поскольку исполнитель продолжает эпатировать публику, а его жена Оксана Самойлова сообщила своим поклонникам о расставании с музыкантом. Согласно утверждению независимых экспертов и некоторых коллег рэпера по шоу-бизнесу, эти несколько дней, проведённые в больнице в Майами, не пошли ему на пользу.Рэпер Гуф, находящийся в реабилитационном центре, заявил, что Джиган также находится в клинике для лечения наркозависимости. Музыкант предпочёл не рассказывать подробно по поводу данной ситуации, однако не стал скрывать информацию о нахождении своего коллеги на лечении. Судя по всему, именно по этой причине исполнитель длительное время ничего не публиковал на своей странице в Instagram. Стоит отметить, до исчезновения из соцсетей Джиган ежедневно размещал в своём микроблоге провокационный материал, что побуждало поклонников артиста переживать за его здоровье.